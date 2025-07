Milano, 11 lug. (askanews) - In anteprima il video "Conta il viaggio" di Massimiliano Martelli, brano cheracchiude nel titolo il cuore del suo messaggio: la vita è un percorso fatto di ostacoli e meraviglie, e ogni esperienza, nel bene o nel male, è parte essenziale della nostra crescita.

Con un linguaggio diretto ma poetico, Martelli invita a rivedere la propria esistenza come un viaggio da onorare nella sua totalità, anche nei momenti più difficili:

"Ma quant'acqua che è passata sotto i ponti della vita / E a ogni curva una discesa o salita "

Perché ogni avvenimento è servito ad arricchire il bagaglio del nostro essere, trasformando "quel bimbo che sognava" in un uomo che ancora cerca risposte.

"La migliore delle cure è solo vivere il momento" senza attaccarci troppo alle nostre convinzioni e posizioni granitiche: una frase che diventa quasi un mantra, il punto d'arrivo di un percorso personale e musicale che continua ad evolversi.

Un brano di pop cantautorale dal groove brioso, che riesce a fondere leggerezza e riflessione, rendendo il contenuto profondo accessibile, immediato e coinvolgente. Una scrittura matura che unisce il gusto per la narrazione con l'urgenza di condividere esperienze comuni.

Massimiliano Martelli è un cantautore romano dalla scrittura intima e autentica, capace di raccontare la complessità dell'essere umano con uno sguardo lucido ma sempre empatico. Cresciuto tra Cinecittà e Centocelle, si avvicina alla musica da autodidatta, con un percorso che intreccia esperienze artistiche e umane.

Dopo un lungo periodo di silenzio creativo, segnato dall'attività di operatore sociosanitario nei quartieri difficili della capitale, nel 2018 inizia una collaborazione con Alessio Ventura e Dario Benedetti (DHAMM) che lo porta alla pubblicazione dell'album d'esordio "Differente", seguito dall'EP "Complicazioni inutili" e i singoli "Più di ieri" e "Fulmine".

Dal 2023 avvia, collaborando con Maurizio Mariani, un nuovo percorso musicale culminato nel 2024 con l'EP "Quanto pesa la felicità", che comprende i brani "Starò bene", "Crescere" e "Non basterà". "Conta il viaggio" è il solo il primo tassello di un nuovo capitolo artistico e progetto discografico per il quale Martelli, da giugno 2025, ha avviato una nuova collaborazione con Sorry Mom!.