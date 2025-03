In anteprima il video "Amico", nuovo singolo di Daniel Meguela

Milano, 31 mar. (askanews) - In anteprima il video "Amico", il nuovo singolo di Daniel Meguela.

"Amico" è un brano che celebra l'amicizia come rifugio e forza contro le difficoltà. Il testo trasmette il sostegno incondizionato tra amici, mostrando che nessuno è solo quando ha qualcuno che crede in lui. L'amicizia diventa così un'arma contro il bullismo, creando legami di rispetto, empatia e solidarietà che rompono il silenzio e la paura.

Commenta l'artista a proposito del brano: "Amico è nata dalla mia profonda malinconia per gli anni della scuola, un periodo spensierato e unico che ha lasciato un segno indelebile nel mio cammino, donandomi amicizie autentiche e durature. Ho voluto raccontare come già tra i banchi della scuola elementare possano nascere legami destinati a durare nel tempo e quanto sia fondamentale l'ambiente scolastico nella costruzione di questi rapporti. Mi sono chiesto se e come tutto questo sia cambiato con le nuove generazioni, mettendo a confronto le amicizie di oggi con quelle che ho vissuto da bambino negli anni '80. La risposta è stata chiara: il mondo cambia rapidamente, ma il valore dell'amicizia resta immutato. Perché l'amicizia e l'unione sono e saranno sempre il più grande antidoto contro ogni forma di oppressione e bullismo."

Il videoclip di "Amico" è un viaggio nel passato dell'artista, un omaggio ai giorni spensierati delle scuole elementari, quando i sogni sembravano montagne troppo alte da scalare, ma con la certezza che, accanto a un amico, tutto fosse possibile. Quegli anni rappresentano il periodo in cui l'artista e i suoi amici si scambiavano desideri e ambizioni, scoprendo che quei sogni non erano poi così irraggiungibili.

Mentre rovista tra vecchi oggetti nel suo appartamento, l'artista trova una figurina di calcio Panini, e in un attimo il pensiero lo riporta alla sua vecchia scuola elementare, facendolo rivivere nei ricordi di Antonio e Giovanni, i suoi migliori amici. Quegli anni non sono stati solo una parte della sua infanzia, ma la base su cui ha costruito i suoi sogni.

Nel videoclip, l'artista rivivrà la sua infanzia attraverso gli occhi di suo figlio, Carlos André, che interpreterà il suo passato. Rivivrà la sua classe, gli amici di allora e la dolce Maestra Maddalena, in un'emozionante corsa nei ricordi. Il video vuole raccontare la storia di ognuno, perché tutti, in un modo o nell'altro, hanno vissuto un'amicizia che ci rende più forti, facendoci credere che, insieme, nessun sogno sia davvero irraggiungibile.

Un ringraziamento speciale alla Scuola Paritaria Future Institute di Marcianise e ai bambini della classe 3^ B dell'Istituto Brancaccio di Maddaloni (CE), protagonisti del video.