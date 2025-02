In anteprima il video "Orizzonti e Sogni" di Giuliano Crupi

Milano, 20 feb. (askanews) - In anteprima il video "Orizzonti e Sogni" che segna il ritorno di Giuliano Crupi sulla scena musicale. Un viaggio emotivo che esplora il dolore, la paura e la trasformazione personale, affrontando tematiche universali che toccano ognuno di noi.

Le paure fanno parte della vita e, dopo un trauma o una perdita, tendono a crescere in maniera esponenziale. Come affermato dal filosofo Byung-Chul Han nel suo libro La società senza dolore, oggi viviamo in una società che tende a nascondere la negatività, ma il dolore, se riconosciuto e accettato, è in grado di purificare e trasformare. È proprio questo messaggio che Giuliano Crupi esprime nel suo nuovo brano, immergendosi in un percorso di auto-consapevolezza che si fonde con il dolore collettivo del mondo contemporaneo.

Con un sound avvolgente che si sviluppa in un crescendo di archi e percussioni emozionanti, "Orizzonti e Sogni" è un'opera che si muove tra introspezione e azione, tra paura e speranza. L'artista canta con intensità: "Ma la vita va riconsegnata consumata, livida, sudata, sfranta contro una parete di orizzonti e sogni". Un messaggio potente che invita a vivere pienamente, anche nelle difficoltà, per non lasciare nulla di non vissuto.

Il singolo segna il proseguimento della collaborazione artistica con il produttore Francesco Valente, che, oltre a produrre il brano, è anche coautore della musica, arricchendola di nuove sfumature ed emozioni.

"Quando circa un anno fa ho scritto 'Orizzonti e Sogni' era passato poco meno di un anno dalla perdita della mia compagna ", racconta Crupi. "Il brano è il frutto di un percorso di elaborazione personale, non solo del lutto, ma della vita stessa, dove il dolore diventa anche un'opportunità di risorgere e di ricercare il senso dell'esistenza."

Il videoclip di "Orizzonti e Sogni", diretto da Federico Falcioni, accompagna la narrazione del brano in un viaggio visivo intenso e riflessivo. Girato in bianco e nero, il video mostra Giuliano camminare tra una folla indistinta, in un contrasto di immagini che esplorano la solitudine, l'introspezione e il dolore universale. A fianco dell'artista, la figura onirica interpretata da Sara Fichera simboleggia la consapevolezza che, nonostante la solitudine, nessuno è veramente solo. L'integrazione di questo "altro" diventa la chiave per vivere una vita piena e consapevole, anche in presenza del dolore e della perdita.

"Orizzonti e Sogni" è un invito a vivere ogni attimo della propria esistenza con intensità, a non temere il dolore ma a trasformarlo in arte, in bellezza e in crescita. Un singolo che non solo tocca le corde dell'anima, ma che offre anche uno spunto di riflessione sulla forza di affrontare le proprie paure, aprendo il cuore al mondo, nonostante le difficoltà.