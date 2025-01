Milano, 15 gen. (askanews) - In anteprima il brano Bacio francese nuovo singolo di Monia. La cantante e autrice ligure dalla forte identità R&B, racconta la serata perfetta col partner e quando la tensione cresce esplode l'ipnotico inciso, impossibile levarselo dalla testa: cibo cinese, umorismo inglese, bacio francese: voilà!

Del brano, scritto da lei in collaborazione con Fabio Fornaro e Alessandro Fava in arte Faffa - che ne firma anche la produzione -, Monia racconta: Bacio Francese nasce a casa mia, a Sanremo, dopo un momento passionale dentro una serata noiosa. Fino a che noiosa non lo è stata più. La giusta compagnia, un delivery e un po' di prese in giro. È un brano magnetico, dinamico e complice. È cosi che voglio la mia vita di coppia.

Con Bacio Francese Monia conferma un talento cristallino svelato dalla vocalità accattivante e da una capacità di scrittura, sua e dei suoi collaboratori, che richiama con efficacia e semplicità momenti precisi, indimenticabili, di una vita a due en plein amour.