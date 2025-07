In Afghanistan sui tetti dei taxi spuntano refrigeratori artigianali

Kandahar (Afghanistan), 9 lug. (askanews) - Nel sud dell'Afghanistan, i tassisti si ingegnano per combattere il caldo soffocante. A Kandahar sui tetti dei loro veicoli hanno installato dei refrigeratori artigianali.

"Faceva un caldo torrido, è iniziato circa tre o quattro anni fa. L'aria condizionata di queste auto non funzionava ed era troppo costoso ripararla - spiega ad Afp il tassista Gul Mohammad - Così sono andato da un tecnico, mi sono fatto fare a mano un refrigeratore su misura e l'ho installato nella mia auto".

"Ora sto molto bene. Io e i miei passeggeri. Il caldo a Kandahar è estremamente intenso", aggiunge.

"Funziona meglio di un condizionatore. I condizionatori raffreddano solo la parte anteriore, mentre questo refrigeratore distribuisce aria fresca in tutta l'auto. L'unico problema è che bisogna riempirlo d'acqua due volte al giorno. Ma per me funziona benissimo", conferma il collega, Abdul Bari.

"La gente è seriamente interessata da questo progetto da circa due o tre anni - rivela un tecnico, Murtaza - Prima, realizzavamo piccoli climatizzatori con i fusti. Ora ci sono stati progressi e stiamo installando dei veri refrigeratori".