Impronte di dinosauri scoperte nel Regno Unito: "Tracce di 150 metri"

Roma, 3 gen. (askanews) - Scienziati scavano nel sito dove sono state scoperte più di 200 impronte di dinosauri nell'Oxfordshire, nel sud-est dell'Inghilterra. Emma Nicholls, paleontologa dei vertebrati presso il Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford, era tra gli scienziati intenti a scavare e ha assistito alla scoperta di queste impronte giganti:

"Ero impressionata dalle dimensioni delle impronte che non sono visibili sullo schermo, ma anche dall'estensione delle tracce. Le impronte sono enormi, ma le tracce sono le più lunghe, una di quasi 150 metri. Non lo sapevamo all'epoca, ma si poteva vedere che c'erano molte impronte".

"C'è stato un momento che ricorderò sempre - prosegue l'esperta - quando stavano usando l'escavatrice per svelare altre piste. L'operatore era ovviamente su questa enorme macchina e non credo fosse in grado di vedere il terreno davanti a sé, mentre il resto del team stava discutendo di qualche cosa. Ricordo di aver capito di essere stata il primo essere umano a vedere queste impronte di dinosauro".

Un sito eccezionale, tra i più grandi di tutto il Regno Unito, secondo le Università di Oxford e Birmingham. Ci sono impronte che si incrociano e le misurazioni possono restituire la velocità con cui camminavano gli animali e la loro direzione:

"È raro trovarne così tante nello stesso posto ed è raro trovare anche delle piste così estese".