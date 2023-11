Imprese, Progetto & Posa modello vincente in Nord Italia

Roma, 24 nov. (askanews) - Da 80 mila euro di fatturato del 2019 ai 10 milioni del primo semestre 2023. E' la scalata che Giovanni Fanelli, fondatore e responsabile di Progetto & Posa, ha realizzato con la sua azienda che opera in tutto il Nord Italia e si occupa di progettazione e montaggio di infissi e complementi di arredo (finestre, porte, porte blindate, tende ecc.).

Nata nel 2006, Progetto & Posa conta oggi 40 collaboratori, 3 sedi e offre una consulenza completa e gratuita sui bonus serramenti e tutte le detrazioni vigenti. Dal primo sopralluogo gratuito fino all'assistenza post-vendita, il team di customer care è a disposizione via telefono, mail o comodamente tramite chat Whatsapp per ogni richiesta.

Ne parla il fondatore, ricordando come i prodotti sono delle migliori imprese italiane e internazionali, con particolare attenzione al prezzo, al risparmio energetico (sono tutti adeguati alla normativa per la classe climatica F) e alla ecosostenibilità (una gamma è in PVC realizzato con plastiche riciclate).