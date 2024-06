Imprese, Prete (Unioncamere): scenari nuovi e non tutti positivi

Mantova, 29 giu. (askanews) - "E' un momento di grande transizione e questi confronti sono necessari e importanti perchè danno il senso di valutare insieme quali sono le strade da percorrere. Il tema è molto interessante 'noi siamo i tempi', richiamando Sant'Agostino, e devo dire che i tempi che attraversiamo sono negli ultimi decenni sono sicuramente i tempi che ci stanno offrendo scenari sempre diversi e sempre nuovi, non tutti positivi, per cui vanno interpretati: siamo in una fase molto particolare per il mondo intero e credo che noi nel nostro piccolo dobbiamo immaginare quale indirizzo dare alle imprese, per quello che riguarda il sistema camerale, ma ci sono anche tutte le aree del no profit, del terzo settore, c'è tutta un'area interessata a sapere un tema per tutti il lavoro. Come sarà il lavoro di domani? E che lavoro sarà domani?". Lo ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervistato da askanews alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Symbola al Teatro Bibiena di Mantova