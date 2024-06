Imprese, Gentiloni: economia europea in ripresa ma pesa incertezza

Mantova, 29 giu. (askanews) - "L'economia europea è in una fase di graduale ripresa dopo un 2023 di stagnazione, sostenuta dalla risalita dei consumi, dal dinamismo del mercato del lavoro e dal calo dell'inflazione. Ma sulle prospettive economiche pesa l'incertezza legata alla situazione geopolitica". Lo ha detto Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'economia, intervenendo con un videomessaggio alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fonazione Symbola che si chiude oggi al Teatro Bibiena di Mantova.

"Le tensioni commerciali - ha puntualizzato Gentiloni - non aiutano le nostre imprese, che hanno nei mercati esteri uno dei principali punti di sbocco. La crisi energetica non è ancora pienamente riassorbita. L'innovazione digitale e nelle tecnologie pulite ci vede in affanno rispetto alla concorrenza americana o cinese".