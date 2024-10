Imprese, avv. Lepore (Ms Desk Italy): ponte con Arabia Saudita

Roma, 11 ott. (askanews) - L'Arabia Saudita sta attraversando un'importante fase di sviluppo e modernizzazione e può avere un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del medio oeriente. Grazie alla realizzazione del programma Vision 2030 rappresenta un'opportunità per le imprese italiane, anche per le pmi. La presenza nel Paese della Camera di Commercio italiana, che ancora non è stata aperta, potrebbe assicurare un rafforzamento dei rapporti commerciali e un utile supporto per l'avvio di iniziative di business. E' quanto è emerso nel corso di un convegno promosso da Pilc (Public institutions legal consultants), associazione professionale di consulenza legale dedicata alla Pubblica amministrazione, che ha aperto anche una sede a Riad e a Dubai, e da Ms Desk Italy.

L'avv. Giuseppe Lepore founder di Ms Desk ha sottolineato come l'Arabia Saudita sia un Paese vicino a noi e con grandi prospettive di sviluppo. "Non solo le grandi imprese, già presenti, ma anche le pmi - ha detto - possono trarre opportunità". L'Arabia Saudita, si sta ormai affrancando dal petrolio, basti pensare che nel 2016, quando il governo ha fatto partire il programma Vision 2030, le entrate dal petrolio rappresentavano il 78% del pil, oggi il 30-40%. "Il Paese sta cambiando in modo radicale e innovativo, l'obiettivo è quello di farlo diventare hub di collegamento tra Asia, Africa e Europa. I progetti che si stanno mettendo in atto - ha riferito Lepore - puntano ad una società vibrante, sostenibile, interessata allo sport, al turismo, a creare prospettive migliori per le famiglie, a sviluppare un'occupazione fiorente con un'attenzione particolare alle donne, a favorire la natalità, a valorizzare il volontariato e il sociale. Nessun Paese più dell'Italia è vicino a questi principi e grande è il supporto che le nostre imprese possono dare per questo tipo di sviluppo".