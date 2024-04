Imparare l'arte di essere genitori

Roma, 23 apr. (askanews) - Essere genitori non è una performance, questo dicono gli esperti e questo è stato il tema al centro dell'evento "Verso una nuova genitorialità: percorsi, sfide e soluzioni nella crescita familiare", che si è tenuto presso a Roma la Clinica Villa Mafalda. Un incontro che ha riunito esperti e famiglie per dibattere delle sfide e le opportunità della genitorialità moderna. Abbiamo parlato con Maria Elena Raschi, psicologa e psicoterapeuta Clinica Villa Mafalda:

"Stiamo portando la psicologia all'interno della clinica perché è un aspetto importante sia personale che per le coppie che transitano all'interno di Villa Mafalda. È anche interessante la sinergia di più figure professionali per lo scambio d'idee, un confronto tra professionisti ed accrescere un legame, conoscerci meglio per aiutarci a collaborare ed iniziare nuovi progetti insieme".

Sotto i riflettori, i primi mille giorni di vita del bambino che sono un periodo fondamentale per la definizione della salute fisica, mentale e sociale del futuro adulto ma anche per la costruzione della genitorialità. È poi intervenuta Alessia Greco, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-costruttivista Clinica Villa Mafalda:

"Penso che sia necessario dare informazioni alle persone che aspettano un figlio di essere informate che quando si provano anche emozioni negative e le paure come quella di perdere il bambino o non essere all'altezza come genitore, la coppia dovrà affrontare tanti cambiamenti e tante sfide. Io dico sempre alle coppie di trovare un po' del tempo da poter condividere insieme, questo perché con la nascita dei figli spesso accade di perdere l'intimità della coppia, quindi cercare quando si può di prendere del tempo da dedicare a quei momenti".

L'incontro è stato realizzato con il contributo di Neopharmed Gentili, da sempre impegnata a promuovere la riflessione su temi di rilevanza sociale e sanitaria, per contribuire al benessere psico-fisico e alla crescita educativa della comunità.