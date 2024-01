Immagini e foto certificate contro le fake news

Roma, 8 gen. (askanews) - Trasformare chiunque possegga uno smartphone in un reporter occasionale, capace di documentare qualsiasi evento, anche imprevisto e imprevedibile, di interesse informativo, in tempo reale, da qualsiasi parte del mondo. Si chiama WuvDay, la piattaforma ideata da MLR, PMI innovativa pugliese: "Un'app, la nostra, che ha un ruolo sociale importante -spiega il Coo Giuseppe Carapellese. Le foto e i video, che vengono prodotti, sono caricati in tempo reale, senza nessuna possibilità di manipolazione, con tanto di indicazione di posizione GPS, data e ora. Questo vuol dire che non c'è spazio per fake news. Ciò che viene realizzato è assolutamente autentico e inedito, con tanto di 'certificazione'".

La piattaforma conta già oltre 50mila utenti, con l'obiettivo di arrivare a 500mila entro il primo trimestre del 2024: "Il nostro scopo -spiega ancora Carapellese- è di raccontare in modo sostenibile, fatti che avvengono in ogni angolo del mondo, anche in aree difficili e pericolose da raggiungere per il luogo indicato grazie a Google Maps. In entrambi i casi, chi fa informazione può avere immagini, inedite e con tutti i diritti a costi e impatto ambientale decisamente contenuti".

WuvDay, quindi si impegna a promuovere una sostenibilità ambientale e un impatto sociale positivo. "La nostra piattaforma riduce significativamente la necessità di spostare fisicamente mezzi a motore termico, contribuendo a una notevole riduzione dell'inquinamento. Ciò è in linea con il crescente bisogno di pratiche di business eco-compatibili e responsabili.

Inoltre, la nostra missione è di avvicinare le generazioni più giovani al all'informazione di qualità. WuvDay fornisce agli adolescenti e ai giovani adulti un mezzo per esprimersi e partecipare attivamente al discorso pubblico, promuovendo la consapevolezza sociale e l'educazione civica." conclude Carapellese.