Illycaffè in Biennale: arte come diversità, dialogo e inclusione

Venezia, 19 apr. (askanews) - Un viaggio dentro l'arte latinoamericana, nella natura e nelle culture tradizionali. Anche per la 60esima edizione della Biennale d'arte di Venezia si è rinnovata la collaborazione con illycaffè.

"La collaborazione tra illycaffè e la Biennale Arte - ha detto ad askanews l'amministratore delegato Cristina Scocchia - nasce nel 2003 e da allora si sono susseguite ben undici edizioni in cui noi non abbiamo voluto essere lo sponsor tecnico, non abbiamo voluto essere solo il caffè della mostra, ma abbiamo voluto usare la Biennale Arte per esprimere l'amore autentico profondo che illycaffè ha per l'arte contemporanea"

Da qui il progetto delle tazzine d'artista della illy Art Collection, che quest'anno sono state realizzate da quattro tra artisti e collettivi sudamericani: Paula Nicho, Rember Yahuarcani Lòpez, Aycoobo e i Mahku, Nel solco del tema della Biennale 2024, Stranieri ovunque. "È un tema molto bello, perché ci parla di differenza, diversità, inclusione, dialogo, rispetto, tolleranza. Che sono poi i cardini di quel principio etico e morale che noi cerchiamo di vivere nella Iliycaffè, tutti i giorni, quotidianamente in azienda e fuori", ha concluso Scocchia.

E negli spazi di The Human Safety Net di Generali in piazza San Marco la nuova collezione di tazzine è stata inserita anche in una serie di ambienti artistici che ne hanno raccolto le storie e le immagini.