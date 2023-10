Illimity: 150 incontri pmi-investitori per gestire il post quotazione

Milano, 5 ott. (askanews) - Undici piccole e medie imprese italiane, quotate in Borsa a Milano, incontrano 30 investitori, in oltre 150 meeting one-to-one. E' la la seconda edizione di Novas, l'equity conference promossa da illimity per supportare lo sviluppo delle aziende anche attraverso il confronto con gli operatori del mercato.

Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity: "Sempre di più perché ci sia crescita e crescita sostenibile bisogna avere quel giusto mix di capitale di equity e di capitale di debito che solo attraverso anche le quotazioni molte aziende possono avere. Bisogna accompagnare le aziende a capire quando e come quotarsi, poi è necessario gestire il processo di quotazione nel modo migliore. Ma molto spesso la vera sfida viene dopo quando le aziende vanno aiutate a sviluppare un rapporto con il mercato che duri nel tempo".

Le 11 aziende protagoniste di Novas generano ricavi per più di 800 milioni di euro e hanno una capitalizzazione complessiva di 1 miliardo. Provengono da più regioni italiane e sono a elevato potenziale di crescita.

Fabiano Lionetti, head of investment banking di illimity: "Noi siamo alla seconda edizione di Novas, che è una equity conference dedicata a società quotate e investitori per facilitare il dialogo tra imprese e mercato, anche soprattutto dopo la fase di quotazione. Dal nostro punto di vista è molto importante, soprattutto perché si tratta di società ad elevato potenziale, che vi sia questo dialogo costante per facilitare anche la comprensione degli investitori nei e delle aziende a elevato tasso di crescita. Il tipo di investimento che si fa deve essere un investimento paziente. Quindi è fondamentale comprendere le dinamiche dell'impresa". Sullo sfondo il Ddl Capitali che, sottolinea Lionetti, "aiuterà l'accesso al mercato" e traghetterà le pmi sui listini principali.