Iliad si veste a festa: ecco "Natale è per sempre"

Milano, 14 dic. (askanews) - "Natale è per sempre". Uno slogan felice che iliad ha trasformato in una hit natalizia per festeggiare insieme ai suoi utenti i successi passati e quelli futuri. La canzone, disponibile su Spotify, porta la firma prestigiosa di Fabio Gargiulo e il team, anzi, il coro di voci famose è di tutto rispetto. Dai campioni di incassi Rocco Hunt e Clara ai fenomeni social come Frank Gramuglia, Anna Folzi e Tommaso Cassissa. Inoltre erano presenti anche Andrea Pisani e Beatrice Arnera.

A unire tutti, come un grande padre e direttore d'orchestra è Gerry Scotti, che con la solita empatia e il solito trasporto ha incarnato al massimo quei valori che iliad porta avanti sin dall'inizio della sua rivoluzione nel settore. Abbiamo parlato con Benedetto Levi, Amministratore Delegato iliad:

"iliad sicuramente sta diventando grande, abbiamo più 10 milioni e mezzo di utenti sul mobile, centinai di migliaia sulla fibra; stiamo crescendo ma soprattutto stiamo continuando a mantenere questo rapporto di fiducia con i nostri partner, la nostra community, i nostri fornitori. Oggi celebriamo il rapporto creato in questi anni e ovviamente facciamo un bilancio guardando al futuro con ottimismo".

Una coralità di intenti che l'azienda ha voluto rappresentare al massimo nella canzone, celebrando in modo ironico e trasparente le piccole cose che caratterizzano il Natale. Abbiamo parlato con Fabio Gargiulo, Produttore di "Natale è per sempre":

"Siamo partiti da una chiacchiera molto lunga con i ragazzi dell'agenzia che ci ha condiviso un po' i valori del brand e quello che era il desiderio. Siamo partiti così e abbiamo immaginato quello che poteva essere divertente, quello che poteva far pensare al Natale trovando una chiave ironica, divertente e coerente con i valori del brand".

Una musica che si ripete, uguale e sicura, come le offerte iliad che caratterizzano la quotidianità delle persone. Oggi riunite sotto l'albero con un solo pensiero, che il "Natale è per sempre".