Il Villaggio del Festival protagonista a Sanremo, bilancio positivo

Sanremo, 19 feb. (askanews) - Si è chiusa con un bilancio più che positivo l'edizione del Villaggio del Festival di Sanremo, "un evento contemporaneo al Festival", come l'ha definito Alessandro Mager, sindaco della città. Musica e non solo. Il direttore del Villaggio, Giuseppe Grande, ha coniugato durante la settimana la promozione del made in Italy, dei territori, e la realizzazione di eventi esclusivi.

Al Villaggio sono arrivati gran parte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, ospiti nel salotto delle interviste del Villaggio e sul set di "A pranzo con..". Positivo il bilancio anche per il binomio tra Camere di Commercio delle Marche e Riviere di Liguria, grazie al Gran Galà che ha visto protagoniste le eccellenze enogastronomiche; vincenti anche i party esclusivi e la collaborazione con Rai Radio2.

I più giovani si sono divertiti nell'area palco posizionato nel piazzale, dove numerosi ospiti hanno intrattenuto tutti i pomeriggi il pubblico con esibizioni live ed interviste. Il patron del Villaggio del Festival Giuseppe Grande, inoltre, ha coordinato insieme allo staff della Warner Music, la performance di Irama a piazza San Siro. Guerrieri medievali hanno attraversato alcune vie di Sanremo in una parata che è proseguita proprio fino alla piazza, dove si è conclusa con l'arrivo di Irama che ha cantato "Lentamente", brano in gara al Festival. Proprio da qui, l'artista ha annunciato la sua prima data per il concerto allo stadio San Siro di Milano. Anche i numeri sono dalla parte de Il Villaggio del Festival, con 1 milione di interazioni sui social ufficiali, 100.000 utenti unici che hanno interagito sul sito web e 9.000 pass richiesti per accedere alle aree del Villaggio.