Il tifone Krathon si abbatte su Taiwan, almeno 2 morti e 10 feriti

Roma, 3 ott. (askanews) - Scuola e uffici chiusi a Taiwan per il secondo giorno consecutivo per il tifone Krathon che ha toccato terra nel Sud portando venti e piogge torrenziali che hanno già causato due morti e più di 100 feriti secondo i funzionari locali.

Per l'Amministrazione meteorologica centrale (CWA), il tifone ha raggiunto una velocità di 126 chilometri orari e raffiche fino a 162 km/h poco prima di abbattersi sulla città portuale meridionale di Kaohsiung provocando cadute di alberi, cartelloni pubblicitari e altri danni.

"Ci saranno venti di forza distruttiva causati dal tifone in quest'area. Mettetevi al riparo il prima possibile", ha dichiarato il CWA in un avviso inviato cinque volte ai telefoni cellulari di tutti i residenti. Il sindaco di Kaohsiung, Chen Chi-mai, ha dichiarato: "Invitiamo i residenti a non uscire se non necessario".