Il sommergibile radiocomandato per la droga scoperto dai carabinieri

Milano, 14 mag. (askanews) - Un sommergibile radiocomandato pronto per trasportare droga. È stato scoperto in fase di collaudo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, con il supporto dell'Arma territoriale torinese che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei membri di un'organizzazione transnazionale italo-albanese, dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti, disposti dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati effettuati in Italia nelle provincie di Torino e Frosinone, e in Albania, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l'Ufficio dell'Esperto per la sicurezza a Tirana e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Polizia albanese.

Nell'attività d'indagine, denominata convenzionalmente "Car Wash" in quanto partita da accertamenti su gestori di autolavaggi che coltivavano illecitamente alcune piantagioni di marijuana, gli investigatori hanno ricostruito i tasselli di un'associazione con base logistica nella provincia di Torino, operante tra Ecuador, Belgio, Francia, Spagna e Italia. Il gruppo è sospettato di aver approvvigionato le maggiori piazze di spaccio italiane di importanti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana.