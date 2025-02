Il Serena Hotel diventa Kabul Grand Hotel (gestito da gruppo tedesco)

Kabul, 6 feb. (askanews) - L'ex Serena hotel a Kabul, di cui il governo talebano ha annunciato la settimana scorsa di aver preso il controllo, è stato ribattezzato "Kabul Grand Hotel" e sarà gestito dalla tedesca Cinderella International Group. Il ceo, Aaron Azim:

"Questo è un business. Forse subiamo qualche perdita qui con questa proprietà, ma abbiamo molte altre opportunità e attività per coprire le perdite. Ma stiamo comunque lavorando sugli hotel perché la sezione alberghiera è una nuova sezione in Afghanistan".

Un luogo famoso nel centro della capitale afghana, il Serena è stato gestito per quasi 20 anni dal Fondo Aga Khan per lo sviluppo economico ed era popolare tra i viaggiatori d'affari e rifugio sicuro per ospiti stranieri, bersaglio di un attacco terroristico nel marzo 2014, con un commando talebano che fece irruzione e uccise 9 persone, tra cui un giornalista dell'agenzia France Presse.

"Non siamo un'organizzazione politica. Siamo un settore privato. Nel settore privato non ci sono sanzioni. Stiamo lavorando sulla base e in conformità con il diritto internazionale, e l'Emirato islamico dell'Afghanistan ci ha aiutato e ci sta aiutando per ulteriori investimenti e sostegno", ha aggiunto il Ceo, sottolineando che sotto l'Emirato islamico dell'Afghanistan la corruzione è scesa ai minimi storici.