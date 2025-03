Il regista palestinese Ballal: un attacco forte, volevano uccidere

Susya, 26 mar. (askanews) - La polizia israeliana ha rilasciato il regista palestinese premio Oscar Hamdan Ballal, arrestato per aver, secondo gli agenti, "lanciato pietre" in seguito a quello che gli attivisti hanno descritto come un attacco da parte dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata.

Basel Adra, che ha lavorato con Ballal al documentario vincitore dell'Oscar "No Other Land", ha postato su X una sua foto in ospedale poco dopo il rilascio con macchie di sangue sulla camicia. "È stato picchiato da soldati e coloni su tutto il corpo", ha dichiarato, aggiungendo che "i soldati lo hanno lasciato bendato e ammanettato" durante la notte.

Secondo l'esercito israeliano, tre palestinesi sono stati arrestati per aver "lanciato pietre" durante un "violento scontro" tra israeliani e palestinesi nel villaggio di Susya, nel Sud della Cisgiordania.

Ballal ha raccontato: "Dopo aver vinto l'Oscar non mi aspettavo di essere esposto a tali attacchi". "È stato un attacco molto forte e l'obiettivo era uccidere".