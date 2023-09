Il principe William a New York incontra Guterres all'Onu

Roma, 19 set. (askanews) - Il principe William ha incontrato a New York, nella Sede delle Nazioni Unite, il Segretario Generale Antonio Guterres. Secondo un portavoce dell'Onu i due hanno discusso degli "sforzi necessari per accelerare la lotta al cambiamento climatico e proteggere l'ambiente".

Il principe è a New York per il secondo summit sull'innovazione dell'Earthshot Prize da lui fondato e, oltre a Guterres, incontrerà altri leader in prima linea per la lotta al cambiamento climatico. La visita negli Stati Uniti coincide anche con l'Assemblea Generale dell'Onu.