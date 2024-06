Varsavia, 9 giu. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk si è recato alle urne a Varsavia l'ultimo giorno delle elezioni europee. Ex presidente del Consiglio europeo, è un moderato atlantista, europeista e favorevole a un deciso sostegno all'economia di mercato e al liberalismo. In totale, più di 360 milioni di europei sono chiamati alle urne per nominare 720 membri del Parlamento europeo.