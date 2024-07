Il presidente Mattarella è arrivato in Brasile, vedrà Lula

Brasilia, 15 lug. (askanews) - Comincia dalla capitale, la visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Brasile. Il capo dello Stato è atterrato all'aeroporto militare di Brasilia. Il viaggio di Mattarella è molto atteso. L'ultima visita ufficiale di un presidente della Repubblica italiana risale a quella di Carlo Azeglio Ciampi nel maggio del 2000, 24 anni fa.

Sergio Mattarella sarà a colloquio con il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, al Palazzo Planalto, con successive dichiarazioni alla stampa. I due si sono visti un anno fa a Roma, dove Lula si è recato in visita ufficiale. Il presidente brasiliano, inoltre, è stato in Italia anche un mese fa in Puglia tra i paesi outreach al G7 di Borgo Egnazia.

A fare da cornice all'incontro di domani sarà proprio la coincidenza, quest'anno, della presidenza italiana del G7 e della presidenza brasiliana del G20, una coincidenza che pone il Brasile in una prospettiva ampia di protagonismo a livello globale: l'anno prossimo sarà il presidente di turno dei Brics e si svolgerà proprio in Brasile, a Belem, la 30ma Cop sui cambiamenti climatici che si attende sia quella con delle tappe di avvicinamento marcate agli obiettivi climatici più netti.

La giornata si concluderà con l'incontro con una rappresentanza della collettività italiana a Brasilia presso l'ambasciata d'Italia, dove Mattarella si recherà con la figlia Laura, e con un saluto al personale dell'ambasciata.