Il premier spagnolo Pedro Sanchez: "Musk aizza l'odio"

Madrid, 8 gen. (askanews) - L'occasione sono le commemorazioni ufficiali a Madrid per i cinquant'anni dalla morte del dittatore spagnolo Francisco Franco. Il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez le ha usate per criticare il miliardario Elon Musk, padrone del social network X, della Tesla e adesso vicinissimo al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Musk, ha detto Sanchez, "attacca apertamente le nostre istituzioni" e "aizza l'odio". Non solo, per le prossime elezioni tedesche Mask sta invitando in Germania a sostenere "gli eredi della Germania Nazista" cioè il partito AfD, Alternative fur Deutschland.

"L'internazionale reazionaria come l'ha chiamata giorni fa il presidente Macron, l'internazionale di estrema destra che da anni qui in Spagna critichiamo, in questo caso è guidata dall'uomo più ricco del mondo che attacca apertamente le nostre istituzioni, aizza l'odio e chiede il sostegno degli eredi della Germania nazista nelle prossime elezioni del paese più importante per l'economia europea" ha detto Sanchez. "I valori e i regimi autocratici stanno avanzando in metà del mondo. Anzi il fascismo che credevamo di esserci lasciati alle spalle ormai è la terza forza politica in Europa".

E ancora: "Non bisogna avere una particolare ideologia di sinistra o di centro o di destra per guardare indietro con grande tristezza, e anche con terrore, agli anni oscuri del franchismo e per temere che questa regressione si ripeta".