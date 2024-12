Tel Aviv, 18 dic. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale con il suo avvocato per la quarta udienza del processo per corruzione in corso.

Netanyahu deve affrontare accuse di corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica in tre casi separati, ed è il primo premier in carica di Israele ad affrontare un processo penale. Netanyahu in tribunale martedì ha già respinto le accuse di corruzione contro di lui come "ridicole".