Il Patriarca latino di Gerusalemme a Betlemme per la vigilia di Natale

Betlemme, 24 dic. (askanews) - Il patriarca latino di Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha attraversato il posto di blocco per Betlemme, in Cisgiordania, in mezzo al controverso muro di separazione con Israele, e ha salutato i fedeli cristiani prima della vigilia di Natale.

Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, con giurisdizione sui cattolici di rito latino residenti in Israele, Palestina, Giordania e Cipro, competente per la Siria quando era padre custode di Terra Santa, ha espresso preoccupazione per le condizioni dei cristiani e della popolazione civile nella Striscia "in un momento così delicato e doloroso, un altro Natale trascorso in condizioni di guerra".