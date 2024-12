Roma, 28 dic. (askanews) - Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata il presidente del Senato, Ignazio La Russa, con la moglie e i figli.

"Pregate per me" ha detto il Pontefice alla fine della visita, e il presidente del Senato ha risposto: "E lei per tutti noi".

Oltre alla seconda carica dello Stato, in udienza privata dal Santo Padre è stata ricevuta tra gli altri anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.