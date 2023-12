Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) - Papa Francesco ha voluto pregare "per le persone che soffrono a causa della guerra" durante l'ultimo Angelus del 2023 davanti alla folla riunita in Piazza San Pietro. "Avvicinandoci alla fine dell'anno, troviamo il coraggio di chiederci quante vite umane sono state dilaniate a causa dei conflitti armati", implora Francesco, invitando la folla a pregare per il popolo ucraino martire, i palestinesi , gli israeliani, i sudanesi e tanti altri."