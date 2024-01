Roma, 14 gen. (askanews) - "Ci sono alcune cose che mi fanno paura, per esempio questa escalation bellica. Questo mi fa paura, uno si domanda: come finirà? Con le armi atomiche che distruggono tutto. Come finiremo? Questo mi fa paura".

Lo ha detto il Papa intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove.