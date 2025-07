Il Papa incontra influencer cattolici e missionari digitali

Roma, 29 lug. (askanews) - Tutti con il cellulare in mano per immortalare il momento con foto e video, magari in diretta.

Papa Leone XIV ha incontrato i giovani "influencer cattolici" nella Basilica di San Pietro, nei giorni in cui a Roma si svolge il Giubileo dei giovani.

Il Vaticano ha organizzato l'evento per riunire quelli che ha definito "missionari digitali e influencer cattolici" provenienti da tutto il mondo, nel tentativo di promuovere la propria presenza online.

Saluti, strette di mano e l'emozione per molti di incontrare il Pontefice, che, nel suo discorso, ha invitato a proteggere la "dignità" umana online, soprattutto davanti alla grande "sfida" dell'intelligenza artificiale.

"Siate agenti di comunione, capaci di rompere la logica della divisione e della polarizzazione, dell'individualismo e dell'egocentrismo" ha detto il Papa.