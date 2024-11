Il papa fa una visita di cortesia a sorpresa ad Emma Bonino

Roma, 5 nov. (askanews) - Visita di cortesia a sorpresa di Papa Francesco a Emma Bonino. L'esponente di +Europa a casa a Roma dopo le dimissioni da una struttura sanitaria della capitale è stata visitata da Francesco dopo che lo stesso pontefice si era recato all'università pontificia Gregoriana per incontrare il corpo accademico, come si vede in queste immagini catturate da alcuni passanti. Rispondendo alle persone che si sono fermate con lui il Papa ha detto di aver trovato "benissimo", l'ex parlamentare radicale.