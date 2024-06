Il Papa beve del mate offerto dai fedeli a San Pietro

Milano, 19 giu. (askanews) - Un gruppo di pellegrini in piazza San Pietro ha offerto mate a Papa Francesco, il quale si è fermato con la papamobile durante il giro di saluto prima dell'udienza generale per bere la tipica bevanda argentina. Nel corso dell'udienza, il papa ha ricordato anche la Giornata mondiale del rifugiato voluta dalle Nazioni Unite, celebrata il 20 giugno, chiedendo di "rivolgere uno sguardo attento e fraterno verso tutti coloro che sono costretti a fuggire dalle proprie case in cerca di pace e sicurezza"