Il Papa apre Sinodo: contributo di ognuno è come dono da condividere

Città del Vaticano, 2 ott. (askanews) - Messa solenne di Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma per aprire la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione".

L'appuntamento ecclesiale, che avvia un nuovo ciclo di consultazioni sul futuro della Chiesa cattolica, coinvolgerà oltre 300 partecipanti da tutto il mondo fino a fine ottobre. Bergoglio, inaugurandolo, ha definito il Sinodo "un cammino, in cui il Signore mette nelle nostre mani la storia, i sogni e le speranze di un grande Popolo: di sorelle e fratelli sparsi in ogni parte del mondo, animati dalla nostra stessa fede".

"Come abbiamo più volte ricordato la nostra non è un'assemblea parlamentare, ma un luogo di ascolto nella comunione" ha detto il Pontefice. "Badiamo a non trasformare i nostri contributi in puntigli da difendere o agende da imporre. Ma offriamoli come doni da condividere, pronti anche a sacrificare ciò che è particolare, se ciò può servire a far nascere qualcosa di nuovo, secondo il progetto di Dio".

Nelle parole del Papa, un invito a condividere il significato, la speranza e la gioia della fede con tutti, e il riferimento alle attuali guerre, dall'Ucraina al Medio Oriente: "Perché la comunità cristiana è sempre al servizio dell'umanità per annunciare a tutti la gioia del Vangelo. Ce n'è bisogno, soprattutto in questa drammatica ora della nostra storia, mentre i venti della guerra e i fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni".