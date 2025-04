Il nuovo volto di Neffa, torna con l'album Canerandagio Parte 1

Milano, 18 apr. (askanews) - Canerandagio Parte 1 è il titolo dell'attesissimo album di Neffa, in uscita venerdì 18 aprile per Numero Uno (Sony Music). Frutto di un intenso lavoro creativo, Canerandagio Parte 1 è l'album che racconta l'essenza di un artista che, con la sua penna inconfondibile e la classe che lo ha sempre contraddistinto, firma un nuovo passaggio nel genere che lo ha consacrato come una delle figure più influenti nel suo genere del panorama musicale italiano. Canerandagio Parte 1 è un album nato per necessità, un lavoro che descrive e racconta chi è Neffa oggi, il risultato di una trasformazione personale tradotta in musica e comunicata all'esterno.

"Mentre lavoravo a Canerandagio mi è esplosa una creatività di quelle che capitano raramente. Ho iniziato a scrivere di getto, le strofe mi uscivano velocemente e in maniera naturale. Ho capito che, quando ci si trova in questo stato creativo, bisogna soltanto lasciarsi andare, senza controllare nulla, e mettersi nelle condizioni giuste per registrare. Così è nato un album dove ogni traccia racconta una parte di me" ha detto Neffa.

Canerandagio Parte 1 è il risultato di un grande lavoro di produzione musicale, interamente curato da Neffa, un'evoluzione del suo stile che si esprime attraverso sonorità calde, crude e graffianti. Nato tra Bologna, Berlino e Milano, l'album è stato profondamente influenzato dall'ambiente circostante nella scrittura e nelle produzioni dei brani. È un disco che presenta una dimensione urbana e metropolitana, un cambiamento significativo rispetto alle precedenti produzioni di Neffa, frutto dell'impatto che i diversi contesti hanno avuto sul suo processo creativo.

L'album, composto da 10 tracce, si apre con Littlefunkyintro, l'unico brano senza collaborazioni. L'intro, pubblicata a sorpresa come skit sul suo profilo Instagram, ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che attendevano da tempo il nuovo capitolo di Neffa. Il pezzo riassume in sé l'atmosfera dell'intero album.

Tanti i featuring, in Canerandagio Parte 1, nati direttamente dalla collaborazione con il meglio della scena musicale rap e pop italiana: Noyz Narcos in TROPPAweed, Franco126 in Bufera, Guè e Joshua in Cuoreapezzi, Izi in Canerandagio, Fabri Fibra e Myss Keta in Hype (nuoveindagini), Frah Quintale in Perdersi&ritorno, Joan Thiele e Gemitaiz in Miraggio, Lucariello e STE in Argiento, e Ele A e Francesca Michielin in Tuttelestelle. Le collaborazioni, sia con colleghi/amici di lunga data sia con giovani artisti della scena attuale, sono nate in modo naturale e spontaneo, durante le sessioni in studio, in cui si è creato un bellissimo clima creativo. Ogni artista ha apportato il proprio contributo unico ai brani, rendendo ogni pezzo un autentico incontro artistico che riflette la versatilità e l'approccio innovativo di Neffa.

Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di Universo Neffa, prodotto da Vivo Concerti, il 5 novembre all'Unipol Forum di Milano. Sarà una serata unica e imperdibile per celebrare il suo percorso musicale, in cui l'artista che ha plasmato l'hip hop e il soul italiano ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera e presenterà le tracce del nuovo disco.