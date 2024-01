Il nuovo videoclip di Assalti frontali è il brano del film "Lala"

Roma, 10 gen. (askanews) - È uscito mercoledì 10 gennaio il nuovo videoclip di "Il mio nome è Lala", il brano di Assalti Frontali feat. Luca D'Aversa estratto dall'ultimo album "Courage" (2022) e colonna sonora del film "Lala" di Ludovica Fales, nelle sale cinematografiche dal prossimo 25 gennaio.

Il nuovo videoclip "Il mio nome è Lala" - traccia estratta dall'ultimo album di Assalti Frontali "Courage" - si impone come la testimonianza più autentica di una generazione invisibile e dai diritti negati, primo fra tutti quello di cittadinanza, attraverso le immagini tratte dall'opera cinematografica di Ludovica Fales in cui Lala, una ragazza rom di Roma, si vede portar via l'affidamento del proprio bambino a causa della mancanza dei documenti necessari per lavorare e prendere casa.

Il film è attualmente in concorso alla 35esima edizione del Trieste Film Festival per il Premio Corso Salani dopo aver vinto il premio del pubblico mymovies alla quarantunesima edizione del Bellaria Film Festival.

In occasione dell'uscita del video, il prossimo 20 gennaio verrà inaugurato con una grande festa al CSOA EX SNIA Viscosa il nuovo progetto culturale "La repubblica di Lala". Durante la serata, oltre ad Assalti Frontali, si esibiranno in concerto anche i The Gipsy Marionettist e numerosi ospiti musicisti del mondo rom.

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio poi, per la Giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, della Shoah e del Porrajmos, lo sterminio di 500.000 rom da parte di nazisti e fascisti nei campi di concentramento, il film "Lala" verrà proiettato tramite due serate speciali presso il Nuovo Cinema Aquila.