Il nuovo leader di Hezbollah Qassem: attueremo il piano di Nasrallah

Roma, 30 ott. (askanews) - Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che si atterrà al piano di conflitto delineato dal suo predecessore Nasrallah, ucciso da Israele il mese scorso durante un attacco a Sud di Beirut.

Nelle sue prime dichiarazioni da capo del gruppo, Qassem ha detto che il progetto di Hezbollah "è quello di proteggere il Libano, liberare la nostra terra, sostenere i nostri fratelli in Palestina e rendere indipendente il nostro Paese. L'uccisione del nostro massimo leader e di altri leader ci ha naturalmente scosso e ha influenzato la nostra situazione attuale. Perciò non vi diremo che non siamo stati feriti, siamo stati effettivamente feriti, è stato un colpo grosso e doloroso. Ma il partito ha iniziato a riprendersi colmando lacune, nominando leader alternativi e iniziando a lavorare per organizzare tutto, e i risultati sul campo ne sono la prova" ha affermato.