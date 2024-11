Il nuovo codice della strada è legge, ecco cosa cambia

Roma, 20 nov. (askanews) - Regime sanzionatorio più severo per chi guida dopo aver assunto alcol o droghe e per chi usa il cellulare in mano. Obbligo dell'alcolock per chi è stato scoperto alla guida con un tasso alcolemico elevato, oltre 0,8 grammi. Aumento delle multe per chi abbandona animali in strada e anche carcere - fino a 7 anni - se la cosa provoca un incidente stradale mortale. Stretta sui monopattini, con obbligo di casco, targa e assicurazione. Queste le principali novità previste nel disegno di legge in materia di sicurezza stradale e di revisione del codice della strada, che è stato approvato ioggi n via definitiva dal Senato con 83 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto, diventando così legge.