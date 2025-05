Il nuovo ambasciatore americano designato è arrivato a Roma

Roma, 6 mag. (askanews) - Tilman J. Fertitta, nuovo ambasciatore designato degli Stati Uniti d'America è giunto a Roma. Lo ha comunicato la sede diplomatica americana in Italia che sui social ha pubblicato le foto del suo arrivo. "Sono onorato di essere in Italia a nome del popolo americano e non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi meravigliosi colleghi italiani in uno dei migliori posti di lavoro al mondo" ha scritto lo stesso Fertitta.

"Benvenuto in Italia! La missione degli Stati uniti in Italia e San Marino dà il benvenuto all'ambasciatore-designato Tilman J. Fertitta", ha scritto l'ambasciata, postando una foto della sua discesa dalla scaletta dell'aereo, in fondo alla quale lo aspettava il vice capo missione Shawn Crowley.

Il 29 aprile 2025, Tilman J. Fertitta è stato confermato dal Senato americano ambasciatore designato degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Fertitta ha una lunga carriera nel mondo degli affari, dell'intrattenimento e della filantropia. È anche autore del best-seller del New York Times Shut Up and Listen, ex protagonista del programma televisivo Billion Dollar Buyer della CNBC, vincitore di numerosi premi, tra cui quello di Imprenditore dell'Anno di Ernst & Young e l'inserimento nella Texas Business Hall of Fame come il secondo più giovane tra gli iscritti. Dal 2011 è anche membro della Forbes 400 List. E' spesso commentatore esperto su CNBC, Bloomberg e Fox News.