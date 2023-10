Il Monte Bianco misura 2,22 metri in meno di due anni fa

Roma, 5 ott. (askanews) - Il Monte Bianco è stato misurato a 4.805,59 metri: esattamente 2,22 metri in meno rispetto alla precedente misurazione del 2021. Ad annunciarlo, in occasione di un incontro a Chamonix, la Camera dei geometri dell'Alta Savoia, il cui presidente Jean des Garets ha però osservato che "Il Monte Bianco potrebbe benissimo essere molto più alto tra due anni. Accumuliamo i dati per le future generazioni, non siamo qui per interpretarli, lasciamo questo compito agli scienziati".

Ogni due anni un team di esperti sale in vetta per misurarlo con strumenti d'alta precisione e ora anche droni. Questa speciale misurazione, a settembre è stata fatta la dodicesima, mira in particolare a raccogliere dati sull'impatto del cambiamento climatico sulle montagne alpine.

Durante la spedizione del 2021, il tetto delle Alpi è stato misurato a 4.807,81 m, quasi un metro in meno rispetto alla misurazione del 2017, perché quella del 2019, molto bassa, è stata tenuta "segreta" e ritenuta non rappresentativa. L'altezza più alta (4.810,90 m) è stata registrata nel 2007.

Variazioni che però non sorprendono i geometri: è "dalla notte dei tempi - dicono - che l'altitudine del Monte Bianco oscilla continuamente. La cima rocciosa si eleva a 4.792 metri, ma è lo spessore dello strato di neve che la ricopre che "varia a seconda dei venti in quota e della quantità di precipitazioni ogni anno".