Il Mondiale di calcio in tre continenti: sarà patrimonio di tutti

Milano, 5 ott. (askanews) - Dal Sudamerica fino all'Africa passando per l'Europa, i tifosi festeggiano la prima Coppa del mondo di calcio che si svolgerà in ben tre continenti. Una edizione speciale per festeggiare i 100 anni della manifestazione.

"Sono molto felice di questo, sarà un grande evento", dice Khaoula Enajah dal Marocco che insieme con Spagna e Portogallo ospiterà il torneo.

Le partite inaugurali si svolgeranno invece in Sudamerica, fra Argentina, Paraguay e Uruguay. "Unirà tutti i continenti, non sarà limitata a uno solo, non sarà patrimonio degli europei, degli americani, degli africani, ma di tutti", dice Claudio Guedes da Montevideo dove si svolse il primo Mondiale Fifa nel 1930 e dove, nello stadio del centenario, si svolgerà la partita inaugurale della Coppa del Mondo.

Intanto l'Arabia Saudita pensa al Mondiale del 2034 e si candida ufficialmente per ospitarlo, continuando così con i suoi progetti nell'ottica di diventare sempre più centrale per il calcio.