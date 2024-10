Il ministro Nordio a Capri , "teniamo alla giustizia di prossimità"

Capri, 4 ott. (askanews) - A Capri riapre il presidio di giustizia dopo una chiusura durata alcuni anni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha presenziato sull'isola alla cerimonia di apertura dei nuovi locali dell'ufficio del giudice del pace. Le udienze riprenderanno a partire dal 4 novembre. A margine della cerimonia, conversando con i giornalisti, il ministro ha sottolineato l'importanza de presiti della giustizia sui piccoli territori e si è soffermato sulle principali criticità che riguardano il sistema giudiziario e quello carcerario.

"La mia presenza istituzionale qui dimostra la sensibilità che abbiamo verso la giustizia di prossimità; tra l'altro vedere un restauro spettacolare in una località fra le più belle del mondo è un orgoglio per tutti quanti hanno contribuito e per il ministero della Giustizia. Quindi una bella giornata per Capri, per la giustizia e per l'Italia" ha detto Nordio.

"Lo Stato della giustizia è da decenni in sofferenza per la lungaggine dei processi e in prima battuta per la situazione delle carceri. Stiamo affrontando il primo con il PNRR che è in avanzato stato di realizzazione, abbiamo entro il 2026 la possibilità di colmare gli organici dei magistrati e abbiamo aumentato il numero degli amministrativi".