Il ministro della Difesa tedesco Pistorius in visita a sorpresa a Kiev

Roma, 21 nov. (askanews) - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius si è recato in visita a Kiev e ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori vicino al monumento agli eroi di Maidan, in occasione del decimo anniversario della Rivoluzione della Dignità in Ucraina (un'ondata di proteste nota come Euromaidan, con migliaia di cittadini che scesero in piazza contro l'improvvisa decisione del presidente Yanukovich di non firmare un accordo di associazione politica e di libero scambio con l'Unione europea, culminata in violenti scontri con le forze di sicurezza a febbraio 2014).

La visita a sorpresa di Pistorius, la seconda da quando è diventato ministro della Difesa all'inizio dell'anno, vuole riaffermare il sostegno di Berlino all'Ucraina nella lotta contro la Russia. "Sono di nuovo qui, in primo luogo per promettere ulteriore sostegno, ma anche per esprimere la nostra solidarietà e il nostro profondo legame e anche la nostra ammirazione per la lotta coraggiosa e costosa che viene condotta qui", ha dichiarato Pistorius.