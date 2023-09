Il mercato dei videogiochi vola: fino a 522 miliardi nel 2027

Milano, 14 set. (askanews) - Il mercato dei videogiochi vola: se nel 2022 valeva 336 miliardi di dollari, nel 2027 potrebbe arrivare fino a 522 miliardi.

I numeri sono di Klecha & Co. - investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori tech - che ha appena diffuso un report sul settore.

Cresce anche il numero di giocatori che si stima passerà dagli attuali 3,2 miliardi a circa 3,6 miliardi entro il 2025, attivi prevalentemente su mobile, ormai il 50% del mercato totale mondiale dei videogiochi, e concentrati in Asia (circa il 50%). A spendere di più però sono i nordamericani, nonostante siano solo il 7% dei giocatori in tutto il mondo

Il settore è anche al centro di un costante sviluppo tecnologico grazie alle startup del gaming e al crescente interesse degli investitori: solo nel 2022 hanno infatti raccolto oltre 13 miliardi di dollari da fondi di Venture Capital.

In crescita i "serious game" usati per istruzione e le simulazioni di situazioni che comportano rischi, in sanità, aerospazio e difesa, mentre ci si aspetta una forte accelerazione dell'uso dell'intelligenza artificiale.