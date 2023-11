Il Masaf si rinnova, Lollobrigida: ministero sempre più fruibile

Roma, 10 nov. (askanews) - Digitalizzazione, innovazione tecnologica, sicurezza informatica, dematerializzazione degli archivi, potenziamento dell'infrastruttura di rete, riorganizzazione interna. Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste si rinnova con l'obiettivo di snellire i processi e offrire servizi efficienti e rapidi a cittadini e utenti. Le novità sono state illustrate al Masaf in un incontro con la stampa aperto ai dipendenti ai quali sono destinate azioni di welfare tra cui la possibilità di accedere a una polizza sanitaria, sconti sulle tariffe di treni e aerei, l'asilo nido interno, convenzionato quest'anno con 8 amministrazioni pubbliche, che può accogliere fino a 40 bambini, la possibilità di accedere a master di II livello presso la Luiss School of Law e l'Università Federico II.

"Modernizzazione e innovazione tecnologica sono fondamentali, soprattutto coinvolgere il personale del ministero in tutti i passaggi che intendiamo fare nella massima trasparenza per rendere fruibile il ministero all'utenza, per dare la possibilità al personale - dirigenti, funzionari, amministrativi - di dare tutte le risposte che i cittadini meritano nel più breve tempo possibile. Ed è per questo - dichiara ad askanews il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida - che oggi presenteremo la nuova riorganizzazione del ministero e anche le dotazioni strutturali che forniamo al personale per velocizzare le pratiche, per poter lavorare nel massimo comfort possibile dando ovviamente tutte le risposte che sono necessarie per cercare di avere una corrispondenza tra le tante esigenze che il mondo dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, dell'ippica hanno e che meritano di essere seguite con attenzione perché questo significa dare la possibilità al nostro asset economico strategico e fondamentale di essere sempre all'avanguardia e cercare di restare un punto di riferimento per la nostra economia".

Il Masaf investe anche sul potenziamento dell'organico: a gennaio sono stati assunti 30 funzionari amministrativi, a luglio ne sono stati stabilizzati 7, 38 le unità in più a supporto dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono in corso di pubblicazione due bandi per reclutare altre 177 unità tra assistenti e funzionari e 285 destinate all'Ispettorato.