Il maltempo flagella anche la Calabria, disagi alla viabilità

Lamezia Terme, 21 ott. (askanews) - Il maltempo colpisce pesantemente anche la Calabria, in particolare la zona del Catanzarese. Da domenica pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella regione per far fronte ai danni causati dalle piogge: effettuati 40 interventi di soccorso tra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro. Criticità a Locri e Bianco nel reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida.

Nella video l'intervento in atto per una voragine lungo la SS280 in prossimità dello svincolo per Lamezia Terme Sud.