Milano, 28 mar. (askanews) - Caos e allagamento in Madagascar, il paese è stato colpito da un tempesta tropicale che ha devastato strade e villagi. Ci sono morti e dispersi ma è ancora presto per fare un bilancio del passaggio del ciclone "Cheneso". Sono circa 38 mila gli sfollati. "Tutte le nostre riserve di carbone sono allagate e i sacchi di riso vengono portati via dall'acqua. Non sappiamo cosa fare", dice un commerciante della città di Vohemar.