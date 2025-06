Il legno rivoluziona l'edilizia: sostenibilità e innovazione

Milano, 5 giu. (askanews) - Il futuro dell'edilizia è già qui, e parla la lingua del legno. Non più una possibilità marginale, ma la chiave per affrontare le sfide della rigenerazione urbana e della sostenibilità. Ne è convinto Angelo Luigi Marchetti, amministratore delegato di Marlegno, un'azienda in provincia di Bergamo specializzata in edilizia sostenibile e costruzioni in legno a basso impatto ambientale.

"Il legno è una potenzialità nel settore delle costruzioni che ha un grande futuro. Ha un grande futuro perché al meglio nelle costruzioni in legno ci permette da una parte sia andare nella direzione della sostenibilità, quindi utilizzare dei materiali che effettivamente hanno basso impatto sull'ambiente, ma ci permette in una logica di industrializzazione, di ibridazione del materiale di andare a costruire nel migliore modo possibile in termini di performance, di sicurezza, di energia, acustiche e mettendo al centro tutto quello che è il benessere delle persone poi che abitano questi spazi".

Il legno oggi è competitivo anche grazie a un salto di qualità: dall'artigianato all'industria fatta da artigiani: gente che sa fare, ma che investe anche in ricerca e tecnologia.

"Il legno in edilizia permette una modularizzazione e una prefabbricazione che da una parte consente un maggior controllo e qualità perché è fatta in stabilimento, dall'altra riduce i tempi di cantiere dove ci sono ovviamente tutti gli imprevisti del cantiere, ma anche riduce di conseguenza i potenziali incidenti e infortuni e questi sono dei grandi vantaggi da una parte, ma dall'altra abbiamo poi tutto il tema della sostenibilità perché c'è un'attenzione nell'utilizzo di materiali che hanno il minore impatto sull'ambiente, ma ad una progettazione che vede a lungo termine, quindi pensa già dall'inizio a quello che è tutto l'uso vita naturale durante del dell'edificio e alla sua manutenzione".

L'azienda ha introdotto alcune innovazioni. La prima è il sistema "Guscio", che unisce tre funzioni in un unico intervento.

Giampietro Tonani, direttore marketing e commerciale Marlegno: "Con un sistema unico riusciamo a coprire tre funzioni: la sicurezza sismica, il restyling dell'abitazione, quindi della facciata esterna, la sua gradevolezza, la sua vista e soprattutto la parte più importante che è quella energetica, quindi migliorare l'apporto dell'edificio verso l'ambiente. La seconda innovazione, appunto, è tutto il mondo della prefabbricazione offside 3D. Quindi avere un pacchetto completo e condiviso che copre dal sistema impiantistico al sistema costruttivo, al sistema di prefabbricazione modulare in unico involucro".

Grazie a ricerca, ingegnerizzazione e a un approccio olistico, l'edilizia in legno sta cambiando velocemente. L'obiettivo è offrire soluzioni sostenibili, comode, convenienti e pensate anche per riqualificare l'esistente, riducendo il consumo di suolo.