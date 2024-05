Il Kellogg's Better Days di Kellanova quest'anno parte da Pesaro con il basket

Pesaro, 31 mag. (askanews) - Ha preso il via a Pesaro, con l'inaugurazione del campo in via Luca Accio, riqualificato a beneficio della comunità, la seconda edizione del Kellog's Better Days. L'iniziativa, promossa dalla società Kellanova, punta a promuovere uno stile di vita sano e a una società più inclusiva. L'iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto Milano e Reggio Emilia, raggiungerà nel 2024 cinque città in giro per l'Italia: oltre a Pesaro, Roma, Torino, Brindisi e di nuovo Milano. In ogni tappa, l'azienda riqualificherà un campo da basket e organizzerà attività sportive e di sensibilizzazione alla corretta alimentazione. "Il focus - dice Giuseppe Riccardi, general manager Kellanova Italia - è Better Days, creare giorni migliori, gli obiettivi sono: promuovere un benessere delle persone, quindi, con uno stile di vita sano, che è sinonimo di integrazione di attività fisica con una sana alimentazione. L'altro obiettivo è essere sempre più vicini alle comunità locali. In questo caso alla città di Pesaro. Ultimo, ma non ultimo in termini di importanza è quello di promuovere una società sempre più inclusiva che parta proprio dallo sport e superi ogni diversità, sia di genere che di abilità".

"Stiamo ulteriormente sviluppando - ha aggiunto Riccardi - l'iniziativa che ha già ha avuto grande successo lo scorso anno, abbiamo più che raddoppiato il numero di campi, quest'anno saranno cinque, iniziamo con Pesaro, poi andiamo a Brindisi, a Torino a Roma per poi finire a Milano, quindi molto più sviluppo dei campi e anche da un punto di vista degli ambassador, i nostri testimonial, quest'anno saranno tre: oltre a Beninelli, che non ha bisogno di presentazioni, una stella del NBA, ha militato per più di 10 anni in Nba, ha vinto anche il titolo, quest'anno saremo affiancati anche da Giorgia Sottana, che è una cestista della nazionale italiana di basket, è stata anche capitana e da Giulio Maria Papi, che è uno dei cinquanta ambasciatori paralimpici italiani e fa parte della nazionale di basket ed è anche uno dei membri del comitato paralimpico italiano".

Con Kellogg's Better Days, Kellanova rafforza il proprio legame con il territorio, restituendo alla cittadinanza un'area rigenerata dove praticare sport e divertirsi ogni giorno. "Per me essere qui e partecipare a questa iniziativa Kellogg's Better Days Better days è un motivo di estremo orgoglio perchè oltre a riqualificare un campetto bellissimo, va anche a toccare dei punti che per me come atleta sono importanti come lo stilo di vita sano, quindi la nutrizione e poi l'inclusività, a partire dalle donne, che ovviamente mi vede coinvolta in primo piano". "Le leve per uno stile di vita sano, per me che sono atleta, la prima cosa sicuramente è la nutrizione, a partire dalla mattina da una colazione sana e nutriente - dice Giorgia Sottana giocatrice di basket della Famila Schio-.

Per me questo è fondamentale, ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui questo, purtroppo era stato messo in secondo piano, ma una volta che ho capito che partire col piede giusto era la mossa per affrontare la giornata nel modo migliore ovviamente non ho pi smesso. E poi avere a fianco per me le persone giuste che mi amano e mi danno la forza di affrontare tutto quello che succede nella vita di atleta e non". "Essere qui oggi è un onore. - dice Giulio Maria Papi, atleta basket in carrozzina nazionale italiana - Sono davvero molto felice perchè questa iniziativa va a rappresentare un po' la mission che ha questa azienda Kellanova che è quella di sensibilizzare una alimentazione varia, equilibrata, mantenere uno stile di vita sano e fare attività fisica. E inoltre si parlerà di diversity inclusion che è un tema molto vicino a me che cerco sempre di poter fare capire quanto il basket in carrozzina può essere uno sport inclusivo e quindi questo connubio ha creato una sinergia perfetta per essere oggi qua".

Anche quest'anno l'azienda è partner ufficiale della National Basketball Association (NBA). Grazie alla promozione NBA sulle confezioni di cereali e snack a base di cereali Kellogg's i consumatori avranno l'opportunità di vincere premi legati al mondo NBA, incluso un viaggio per assistere a una partita della NBA negli Stati Uniti.