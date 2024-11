Il karaoke torna di moda anche in videogame: Let's Sing 2025

Milano, 10 nov. (askanews) - Il karaoke è tornato di moda, dopo il boom degli anni Novanta e allarga ulteriormente le proprie frontiere con un nuovo videogame: è stato lanciato "Let's Sing

2025", titolo che ambisce a "portare il karaoke a un livello superiore, direttamente nel salotto di casa". Per far cantare i grandi successi musicali insieme ai propri amici e familiari, dai pezzi più recenti fino ai grandi classici.

"Let's Sing 2025" include una serie di modalità di gruppo, comandi intuitivi e supporta un massimo di quattro giocatori; è inoltre possibile collegare fino a quattro smartphone e trasformarli in microfoni con la Companion app. Il gioco è stato rinnovato con feature e miglioramenti in diverse categorie, per coloro che poi desiderano ampliare la propria library di canzoni, il nuovo VIP Pass consente di espandere il catalogo musicale di oltre 150 brani.

"Let's Sing 2025" è disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X-S.