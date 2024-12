Il docufilm Pino Daniele-Nero a metà al cinema: ritratto intimo

Milano, 18 dic. (askanews) - A 10 anni dalla sua scomparsa arriva al cinema "Pino Daniele - Nero a metà un ritratto intimo e profondo dell'uomo dietro l'artista, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi che racconta così l'importanza del cantautore napoletano.

"E' Pino Daniele che ha definitivamente preso coscienza della sua forza, del suo valore, della grandezza della sua innovazione musicale. Nero a metà è un album spartiacque che cambia completamente le regole all'interno della canzone napoletana, della nuova canzone napoletana e anche all'interno della canzone d'autore. È un album di contaminazioni per cui molto ricco, è un album che dà di servire anche di arrangiamenti non classici, non necessariamente italiani".

Il film che sarà al cinema solo da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, ripercorre la prima parte della carriera di Pino Daniele grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.

"Nero a metà è anche un album che trasforma il napoletano in un linguaggio universale".

Una vera e propria celebrazione non solo della musica dell'artista, ma anche dei suoi pensieri, della sua passione per Napoli e della sua capacità di innovare continuamente il panorama musicale.